10 000 гривень для тримісячного малюка, хворого на рак!
Народився з пухлиною - 9 см
Мишкові Калашнику – три місяці. І у нього – рак. Хлопчик вже народився з 9-сантиметровою пухлиною. На другий день після народження малюка прооперували, пухлину видалили, а разом з нею і ліву нирку. Тепер хлопчик проходить хіміотерапію у Харківській обласній дитячій лікарні. Для визначення тактики подальшого лікування Мишкові необхідне обстеження в Москві. На поїздку потрібні 10 000 гривень. Допоможіть зібрати ці гроші і дати Мишкові шанс на одужання!!!
Телефон мами, Людмили: 063-79-33-296.
Реквізити для надання допомоги:
Отримувач: ПриватБанк
Р/р 29244825509100
МФО 305299
ОКПО 14360570
Призначення платежу: Для поповнення особистої карти Калашнік Людмили Валентинівни , карта № 6762462050488219, благодійна допомога на лікування сина, Калашника Михайла