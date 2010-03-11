10 000 гривень для тримісячного малюка, хворого на рак!

Мишкові Калашнику – три місяці. І у нього – рак. Хлопчик вже народився з 9-сантиметровою пухлиною. На другий день після народження малюка прооперували, пухлину видалили, а разом з нею і ліву нирку. Тепер хлопчик проходить хіміотерапію у Харківській обласній дитячій лікарні. Для визначення тактики подальшого лікування Мишкові необхідне обстеження в Москві. На поїздку потрібні 10 000 гривень. Допоможіть зібрати ці гроші і дати Мишкові шанс на одужання!!!

Телефон мами, Людмили: 063-79-33-296.

Реквізити для надання допомоги:

Отримувач: ПриватБанк

Р/р 29244825509100

МФО 305299

ОКПО 14360570

Призначення платежу: Для поповнення особистої карти Калашнік Людмили Валентинівни , карта № 6762462050488219, благодійна допомога на лікування сина, Калашника Михайла