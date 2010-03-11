Шипучі вітаміни ушкоджують емаль зубів

Шипучі вітаміни, як і солодка газована вода, ушкоджують емаль зубів, з`ясували учені з Університету Хельсінкі (Фінляндія).

Шипучка вимиває мінерали із зубів, внаслідок чого вони починають руйнуватися. Дослідники з`ясували, що якщо зуби на 100 годин занурити у вітамінний напій, то демінералізація неминуча, навіть якщо в напої міститься кальцій, повідомляє Здоровье.ру.

Найнебезпечнішими були визнані шипучки з вітаміном С – в них особливо багато лимонної кислоти. Оскільки шипучі вітаміни рекламуються як продукт на кожен день, їх вживання стає реальною загрозою здоров`ю зубів.

focus.ua