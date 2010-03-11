У Криму визволили із снігового полону автобус із 16 людьми

Автобус, в якому перебували 16 осіб, визволили рятувальники із снігового затору в Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, «ПАЗ» застряг у Сімферопольському районі 10 березня.

У повідомленні також наголошується, що через пориви вітру і сніжні замети порушено рух між селами Спокійне і Донське.

У східному Криму - в Ленінському районі - негода залишила без світла три села. Бригади електриків до вечора 10 березня закінчили ремонтні роботи. Електропостачання відновлене.

На східному схилі гори Чатир-Даг зберігається загроза сходження снігових лавин.