Кому зелений чай категорично протипоказаний

Нас запевняють, що зелений чай-справжні ліки від багатьох хвороб. Він має заспокійливі та протизапальні властивості. А чи так все «безхмарно»?

Найбільша плутанина виникає щодо заспокійливих властивостей чаю, адже зазвичай ми чуємо, що це - чудовий напій. Зелений чай поєднує у собі ці властивості, тільки треба знати, як правильно його заварювати. Мало хто знає, що чай, заварений лише дві хвилини, має тонізуючий ефект; п`ять хвилин заварювання і чай набуває заспокійливих властивостей; більше шести хвилин - корисні ефірні масла випаровуються, і ми п`ємо простий чайний напій. Пити чай треба протягом 15 хвилин після закінчення заварювання. Якщо ви настоюєте чай цілий день, постійно доливаючи у нього окріп, ви виготовляєте власноруч отруту для себе.

Ми звикли пити чай як продовження трапези, але так жодної користі від нього ви не отримаєте. Найкраще чай вживати як абсолютно окремий прийом їжі.

Головною помилкою є додавання молока в чай, хоча за правилами сам чай має наливатися в молоко. Але і тут необхідно правильно це робити: на одну частину молока ви додаєте дві частини чаю. Пити такий молочний напій краще за все вранці або вдень, оскільки він володіє сильним сечогінним ефектом.

Як і у будь-яких ліків у чаю є свої протипоказання. Зелений чай категорично протипоказаний людям, що страждають від захворювань серця.

Дуже популярний своїми цілющими властивостями зелений чай з женьшенем, для жінок, старше 50 років і хворих на онкологію категорично заборонений. Женьшень має властивість підвищувати рівень естрогену в організмі жінки, що може призвести до розвитку пухлин.

Чомусь мало хто говорить про те, що зелений чай сприяє утворенню каменів у нирках. Причому про це відомо вже давно, але виробники чаю воліють замовчувати цей факт.

Матусям у період лактації не слід вживати зелений і навіть чорний чай - кофеїн у чаї, здатний порушити сон малюка. Надмірний прийом чаю може викликати ускладнення зі сном також і у дорослих людей. У найтяжчих випадках результатом прийому чаю стає посилене серцебиття і тремтіння в руках.

Всі вищеописані проблеми можуть виникнути лише при надмірному питті зеленого чаю. Насправді, він подібний до ліків, але не треба забувати, що навіть найкращі ліки у великих дозах приносять шкоду. Так само і з чаєм - 2 чашки на день для здоров`я достатньо.

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