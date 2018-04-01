Бюстгальтери поволі вбивають жінок?

Часто можна почути, що якщо жінка носить бюстгальтер, то це ніяк не впливає на ризик виникнення раку молочної залози. Але все далеко не так однозначно. Це питання вже не один рік обговорюється серед лікарів-мамологів. І якщо виробники дамських виробів заявляють про те, що подібної залежності немає, то медики її все ж таки знаходять. На думку фахівців Інституту хвороб цивілізації (Гаваї), у жінок, які щодня носять бюстгальтери довше за дванадцять годин, ймовірність захворювання на рак в двадцять разів більша, ніж у тих, хто взагалі не користується ним або одягає на нетривалий час.

Цей висновок підтверджується і тим фактом, що в багатьох африканських і азіатських країнах, де жінки традиційно не носять бюстгальтер, на рак грудей хворіють набагато рідше, ніж в Європі і Америці.

Фахівці пояснюють цей феномен тим, що у ділянці грудей, в основному, в пахвовій западині, зосереджена значна кількість лімфатичних вузлів і судин. Підтримуючи і стискаючи груди, бюстгальтер чинить додатковий тиск на цю делікатну зону.

"Сторожовий собака" людського організму - біль - вкаже, чи правильний ваш вибір. Якщо він "подав голос", краще розлучіться з обновкою. І остерігайтеся купувати бюстгальтер на "кісточках" нарочито меншого розміру, дивуючи оточуючих уявною пишнотою бюста. Інакше не минути неприємностей.

Тісна білизна може не тільки спровокувати онкологічне захворювання, але і пошкодити шкіру - в зоні грудей вона зазвичай ніжніша. Неестетичні червоні смужки в місці зіткнення каркаса виробу і тіла зовсім не нешкідливі. Це може привести до дистрофії локальної ділянки шкіри, тобто порушенню її живлення, якщо ви носите тісний бюстгальтер постійно. Наслідком може стати сухість шкіри і навіть поява вогнищ запалення аж до утворення трофічних виразок.

Неприємність іншого роду при носінні тісного бюстгальтера - порушення чутливості шкіри у ділянці молочної залози і соска, внаслідок чого ця вельми важлива ділянка стає надчутливою до хворобливості або, навпаки, втрачає чутливість.

Неправильно підібраний бюстгальтер на "кісточках" здавлює груди, порушуючи тим самим в її судинах притока і відтік крові і лімфи. Зрозуміло, молочна залоза у відповідь на це намагається "пристосуватися" до несприятливих для неї умов. В глибині у неї починають активніше розвиватися інші судини, але навряд чи це можна назвати нормою.

Украй небажано, якщо "кістяний" бюстгальтер тисне на верхню частину грудей і пахвову зону. У організмі відтік лімфи від молочної залози йде у бік пахв. Тісна білизна порушує процес функціонування рідини в залозі.

Особливо посилюється ця проблема перед менструацією. В цей час в міжклітинних просторах молочної залози з`являється додаткова кількість корисної рідини, та плюс до всього ще і бюстгальтер "тисне". У грудях починає змінюватися фізіологічний баланс, а значить, порушується живлення, перенесення кисню, виведення токсичних речовин, продуктів обміну.

І якщо таке самокатування триває не один місяць, у результаті у владарок тісних бюстгальтерів на жорсткому каркасі може розвинутися дифузна мастопатія, яка у свою чергу здатна спровокувати і онкологічне захворювання.

Втім, приводів для звернення до лікаря абсолютно не виникне, якщо носіння ліфчик на "кісточках" не нагадуватиме його власниці середньовічні тортури. Головне - точно підберіть його за розміром і носіть на здоров`я!

Як вибрати відповідний бюстгальтер

- Груди повинні поміщатися в чашках бюстгальтера так, щоб він не здавлював їх, але в той же час щільно облягав. В першу чергу потрібно точно вибрати свій розмір, фасон і оптимальну довжину лямок.

- Бюстгальтер не повинен врізатися в шкіру, створювати складки під пахвами і упоперек грудей. Правильно підібрана білизна підтримує груди і не дає їй обвисати.

- Бюстгальтер не повинен заважати диханню, здавлювати судини, утрудняти рухи. Не купуйте ліфчик з розрахунку на те, що схуднете. Якщо скинете вагу, купіть новий. До речі, якщо звичний вам розмір виявився тісним, необов`язково брати білизну на розмір більшу. Часто досить поміняти форму чашки на округлішу.

- Подивіться, як сидить бюстгальтер ззаду, чи не дуже піднімається на спині.

- Зніміть ліф: на шкірі не повинно залишатися вм`ятин - слідів від бретелей. До речі, краще вибирати широкі бретелі: тонкі врізаються в шкіру і погано утримують груди великого розміру.

- Відразу ж звертайте увагу на обробку швів: ніде не повинно терти або колоти. Кісточки бюстгальтера не повинні впиватися в тіло.

Ліліана Локацкая

medpulse.ru