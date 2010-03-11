У Керчі внаслідок пожежі постраждали троє малюків

У середу об 11.47 у Керчі у квартирі триповерхового житлового будинку внаслідок порушення правил експлуатації побутових електронагрівальних приладів виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, від отруєння продуктами горіння постраждали три дитини, 2005 і 2006 років народження, як у важкому стані були госпіталізовані до реанімаційного відділення міської лікарні, де одна дитина померла.

О 14.00 двома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована. На місці працювала опергрупа Головного управління МНС України у Криму.