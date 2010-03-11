У Чилі стався повторний землетрус, є загроза цунамі

У столиці Чилі Сантьяго стався повторний землетрус магнітудою 7,2.

Як передає Reuters, епіцентр землетрусу знаходиться за 124 км на північний захід від столиці, на глибині 10 км.

Чилійські ВМС попередили про можливе цунамі.

Як повідомлялося, сильний землетрус магнітудою 8,8 стався у Чилі 27 лютого 2010 року за 115 кілометрів на північ від столиці регіону Біо-біо міста Консепсьон, на глибині 55 кілометрів.

Жертвами землетрусу стали, за останніми даними, 795 осіб. За оцінками чилійської влади, землетрусом економіці країни завданий багатомільярдний збиток, без даху над головою залишилися близько 2 мільйонів осіб, пошкоджено 1,5 мільйона будинків, з яких 500 тисяч не підлягають відновленню. У постраждалих районах ведуться роботи з відновлення подачі води і електроенергії.

Услід за землетрусом сталася серія цунамі. Хвилі обрушилися на 11 чилійських міст.

У наступні два дні в Чилі відбувалися повторні підземні поштовхи.