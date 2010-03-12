Чим корисний яєчний білок

Згідно з даними американського дослідження, високоякісний протеїн в яйцях забезпечує м`язи хорошою м`язовою силою, енергією і відчуттям повноти.

Це дослідження проаналізувало дані від 25 випробувань протеїнів, які проводилися раніше.

На думку Дональда Леймана, почесного професора Університету Ілінойс, одне яйце дає 13% від рекомендованої щоденної дози високоякісного білка, що допомагає зберегти м`язову масу і запобігти втраті м`язової ваги у літніх людей.

«Тоді як багато американців можуть одержувати достатню кількість білка, вони повинні зосередити увагу на споживанні високоякісних білків», – повідомив Лейман.

Разом з користю для м`язової сили, високоякісний білок в яйцях забезпечує стабільний і стійкий заряд енергії. Це відбувається тому, що яєчний протеїн не викликає різкого збільшення цукру в крові і рівня інсуліну, що може привести до ребаунд ефекту.

medstream.ru