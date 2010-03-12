В Україні буде центр трансплантації кісткового мозку

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН обіцяє залучити Міністерство охорони здоров’я до підготовки документів, необхідних для розробки проекту постанови щодо створення центру трансплантації кісткового мозку, банку донорів та бази для лікування онкохворих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це В.ЛИТВИН заявив під час зустрічі зі студентами Медичного інституту Сумського державного університету, які є волонтерами благодійного фонду «Допомога онкохворим дітям».

«Крім всього іншого, нам потрібно забезпечити повну диспансеризацію населення, щоб мати загальну картину стану здоров’я наших людей, та налагодити профілактику захворювань громадян», – наголосив В.ЛИТВИН. Він запевнив, що при прийнятті бюджету буде намагатися, «аби на охорону здоров’я, втім, як і на освіту, хоча б на дещицю збільшили фінансування».

Під час зустрічі Почесний президент Фонду, директор медичного інституту Сумського державного університету, професор Віталій МАРКЕВИЧ та президент Фонду, кандидат медичних наук Валентина МАРКЕВИЧ передали В.ЛИТВИНУ проект положення і пакет документів щодо створення в Україні центру трансплантації кісткового мозку.

За словами Валентини МАРКЕВИЧ «створення такого центру буде великим кроком до збереження життя багатьох людей – дітей та дорослих, які зіткнулися із страшною хворобою».