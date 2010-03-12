У Чернівцях на одного мешканця - 21 кг токсинів

Минулого року у Чернівцях викиди в атмосферу здійснювали стаціонарні джерела 58 підприємств міста або 38,4% від загальної кількості в області. Серед них 11 розташовані у Шевченківському районі обласного центру, 24 – у Першотравневому та 23 – у Садгірському районі.

Як повідомили в обласному управлінні статистики, щільність викидів від стаціонарних джерел становила 7,9 т на 1 км кв території м.Чернівці, найбільший цей показник у Першотравневому районі – 18,6 т. У розрахунку на кожного мешканця обласного центру припадало по 4,8 кг шкідливих викидів, проте в Садгірському районі цей показник значно вищий – 21,4 кг.

За даними управління, у повітря надійшло 1203 т забруднюючих речовин, що становить 34,9% від сукупного обсягу викидів по області.

Найбільші викиди в атмосферу здійснили підприємства Садгірського району – 608 т або 50,5% від усіх викидів у м.Чернівцях. Від підприємств та організацій, що розташовані в Першотравневому районі, в повітря надійшло 447 т шкідливих речовин (37,2% від загального обсягу), в Шевченківському районі – 148 т (12,3%).

У структурі викинутих шкідливих речовин переважали неметанові леткі органічні сполуки – 460 т, оксид вуглецю – 253 т та речовини у вигляді твердих суспендованих твердих частинок – 207 т. Крім того, в атмосферу міста потрапило 128,6 тис. т діоксиду вуглецю, який має парникову дію.

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