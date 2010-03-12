Чому худнути - шкідливо для жінки

Недавнє «Дослідження мільйону жінок», проведене в Британії, показало, що жінки з ІМТ (індекс маси тіла) нижче 18,5 часто мають труднощі із зачаттям і більш схильні до остеопорозу. А середня оптимальна вага для жінки близько 30 років і старше становить 63-65 кг (при рості в 165 см). Тобто ідеальний ІМТ дорівнює приблизно 24.

Не знаєте свій? Обчислити його дуже легко. Розділіть свою вагу в кілограмах на ріст в метрах, узятий в квадраті. Наприклад: 70 (кг) : 1,7х1,7 (м) = 24,2.

aif.ua