Президент України не підпише закон про державні закупівлі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не має наміру підписувати закон про проведення державних закупівель, ухвалений Верховною Радою 11 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник глави Секретаріату Президента Ганна ГЕРМАН заявила у програмі "Я так думаю" на «5 каналі».

"Я відкрию вам зараз державну таємницю і скажу, що Президент ЯНУКОВИЧ не підписав цей закон і чи вже повернув, чи вже найближчим часом поверне його до Верховної Ради", - сказала Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого 2010 р. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти». За закон проголосували 245 з 374 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Під час розгляду проекту закону народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО звинуватив фракцію БЮТ у закладених до закону про державні закупівлі корупційних схемах. О.ЛЯШКО заявив, що у цьому законопроекті є «корупційні тіньові схеми».

Даним законом передбачено встановлення правових і економічних принципів процедури державних закупівель.

Категорично проти ухвалення даного закону виступив народний депутат від Партії регіонів Валентин ЛАНДИК. Він відзначив, що цей закон спрямовано на підтримку імпортерів, а не на вітчизняних виробників.

Водночас, у ході представлення законопроекту народний депутат від БЮТ, перший заступник голови Комітету ВР з питань економічної політики Сергій ОСИКА зазначив, що в Україні вже два роки немає закону, який регулював би питання закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти. За його словами, постанову уряду із цього приводу, по суті, скасовано Конституційним Судом України. Депутат відзначив, що в країні «існує зараз повне беззаконня і хаос у частині закупівель, а йдеться про кошти державного бюджету».