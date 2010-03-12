Сьогодні - Всесвітній день боротьби з глаукомою

Сьогодні в усьому світі відзначають Всесвітній день боротьби з глаукомою, який проводиться з 2008 за ініціативи Всесвітньої асоціації глаукоми / WGA / та Всесвітньої асоціації пацієнтів з глаукомою /WGPA /. В Україні цей день відзначається втретє.

За даними Міжрегіональної громадської організації «Асоціація хворих глаукомою», в даний час глаукома - одна з основних причин сліпоти та слабкозорістю. Кількість глаукомних хворих у світі доходить до 100 млн осіб. При цьому з 28 мільйонів сліпих у світі майже кожен п`ятий втратив зір у зв`язку з цим захворюванням.

Загалом в Україні - 170 тисяч людей вражені цією хворобою. Професор кафедри офтальмології НМАПО ім.П.Л.Шупика МОЗ України Сергій РИКОВ зазначає, що в Україні щорічно на 25 тисяч збільшується кількість людей, у яких виявляють глаукому.

“Щоб призупинити темпи інвалідизації через цю патологію, слід розв’язати проблему вчасного виявлення цієї хвороби. Для цього кожна людина, старша 40 років, має регулярно вимірювати свій внутрішньоочний тиск,” – каже С.РИКОВ. За його словами, на тисячу людей, які звертаються до офтальмолога, у 8-10 виявляють глаукому. С.РИКОВ закликав усіх українців, ретельніше звернути увагу на стан здоров’я і регулярно перевіряти зір.

Глаукома - це захворювання очей, що характеризується підвищенням внутрішньоочного тиску. Початок недуги протікає безсимптомно, проте якщо лікування цього підступного захворювання не проводиться, то поступово звужується поле зору - пацієнт перестає помічати розташовані збоку об`єкти. Подальше відсутність лікування призводить до прогресуючого зниження зору. Причому з часом можлива втрата центрального зору аж до повної сліпоти. Зір, втрачене внаслідок глаукоми, не відновлюється.

Найважливішою для лікування наслідків глаукоми є її максимально раннє виявлення, однак понад половини людей, які страждають від цієї хвороби, навіть не підозрюють про це. Хоча глаукома може виникнути в будь-якому віці, починаючи з народження, але поширеність захворювання значно збільшується після 40 років.

Медики рекомендують людям, що входять в так звані «групи підвищеного ризику», зір перевіряти, щонайменше, двічі на рік. Це особливо актуально для пацієнтів з історією сімейних захворювань глаукомою, тих, хто страждає сильною короткозорістю або далекозорості, а також людей, старших 60 років.

Фахівці стверджують, що діагноз глаукома - не привід впадати у відчай, панікувати і перестати радіти навколишньому світу. Адже в більшості випадків перебіг цього захворювання управляється за допомогою медикаментозного або хірургічного втручань, або ж їх комбінації. Тому своєчасне звернення до лікаря і рання діагностика допоможуть зберегти один з найдивовижніших дарів природи - зір.