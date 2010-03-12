У Канаді сьогодні відкриваються Х зимові Паралімпійські ігри

Сьогодні у Канаді відкриваються Х зимові Паралімпійські ігри.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного комітету спорту інвалідів України, вчора у паралімпійському селищі, що знаходиться у Вістлері, урочисто було піднято Державний прапор України.

Українську команду вітали представники керівництва паралімпійського селища, Оргкомітету ігор, волонтери та представники української діаспори в Канаді, а також президент Національного паралімпійського комітету України Валерій СУШКЕВИЧ.

Це вже четверті ігри, в яких братиме участь національна паралімпійська збірна команда України з зимових видів спорту - загалом 26 спортсменів, серед яких 19 спортсменів –паралімпійців і 7 – спортсменів-лідерів, або, як їх називають у всьому світі, – «гайдів», котрі рухаються на дистанції попереду спортсменів з ураженнями зору і координують та направляють їх. Наші спортсмени братимуть участь у розігруванні 32 комплектів нагород.

У складі команди 14 спортсменів-інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату та 5 – з ураженнями зору, серед спортсменів – 8 жінок та 11 чоловіків. До складу збірної команди увійшли відомі всьому світові паралімпійки та паралімпійці: Олена ЮРКОВСЬКА, Людмила ПАВЛЕНКО, Світлана ТРИФОНОВА, Юлія БАТЕНКОВА, Юрій КОСТЮК, Віталій ЛУК’ЯНЕНКО, Олег МУНЦ, Сергій ХИЖНЯК.

Змагання X зимової Паралімпіади стартують 13 березня. У програмі ігор всього п`ять дисциплін: гірськолижний спорт, паралімпійський хокей, лижні гонки, біатлон, керлінг на візках.

В іграх братимуть учать більш як 600 спортсменів з 44 країн світу.

Церемонія урочистого закриття ігор відбудеться 21 березня у Вістлері.