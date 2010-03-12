Фарбовані блондинки ризикують захворіти на рак

Ризик небезпечного захворювання вищий серед тих, хто освітлює волосся.

Використання фарби для волосся збільшує ризик лімфоми — раку крові, що залучає лімфатичні вузли. Онкологи Йельского університету (США) обстежували 4461 пацієнта з подібним діагнозом і 5799 здорових людей. Серед учасників дослідження 75% жінок і 10% чоловіків хоч би раз в житті хімічно фарбували волосся.

Лікарі визначили, що фарби для волосся підвищували ризик ракових утворень крові на 30%. Було відмічено, що ризик небезпечного захворювання був нижчий серед тих, хто застосовував фарбу темного кольору. І вищий серед тих, хто освітлює волосся. За словами фахівців, речовини, що містилися у фарбах, ушкоджують лімфатичні вузли, в яких відбувається безконтрольне накопичення клітин пухлини.

news.mail.ru