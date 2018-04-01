Сліпота, зумовлена глаукомою, носить незворотній характер

Глаукома - це хронічне захворювання ока, при якому підвищується внутрішньоочний тиск (ВОТ) і вражається зоровий нерв. При цьому зір знижується, аж до настання сліпоти.

Сліпота, породжена глаукомою, носить незворотній характер, оскільки гине зоровий нерв. Повернути зір хворому вже неможливо! На жаль, глаукома - досить поширене захворювання. На нього страждають переважно люди у віці старше 40 років. Але ця недуга може вразити і молодих людей (юнацька глаукома) і навіть немовлят (вроджена глаукома). Нормальні цифри внутрішньоочного тиску індивідуальні, але в середньому вони коливаються у межах 16-25 мм ртутного стовпа при вимірюванні тонометром Маклакова. Сталість внутрішньоочного тиску визначається рівновагою між кількість рідини в оці, яка виробляється, і рідиною, що витікає з ока. Внутрішньоочний тиск може підвищуватися, внаслідок двох основних причин:

1. Внутрішньоочна рідина утворюється у надмірній кількості;

2. Порушується виведення внутрішньоочної рідини через дренажну систему очей, внаслідок її змін.

Таким чином, затримка в оці рідини призводить до підвищення ВОТ, а високий ВОТ, у свою чергу, спричиняє загибель зорового нерва. Важливу роль у виникненні глаукоми відіграє спадковість. Якщо у ваших родичів була глаукома. Вам треба бути особливо пильними і регулярно обстежуватися в офтальмолога. Огляд офтальмологом та вимірювання внутрішньооіного тиску не рідше 1 разу на рік допоможе своєчасно виявити і ефективно вилікувати захворювання.

Симптоми і форми глаукоми

Для глаукоми характерні три основні ознаки: підвищення внутрішньоочного тиску; звуження поля зору; зміна зорового нерва.

Щоб вчасно розпізнати глаукому важливо знати її симптоми і суб`єктивні відчуття хворого. Фахівці розрізняють кілька форм глаукоми.

Відкритокутова глаукома - найбільш поширена форма. Це особливо підступний різновид хвороби, при якому не спостерігається чітко виражених симптомів. Людина може ніяк не відчувати помірного підвищення ВОТ, яке вже згубно діє на зоровий нерв, що призводить до втрати зору.

На підвищення внутрішньоочного тиску можуть вказувати наступні ознаки: затуманення зору, поява "сітки" перед очима; наявність "веселкових кіл" при погляді на джерело світла (наприклад, на лампу, що світиться), відчуття дискомфорту в оці, відчуття важкості та напруження; незначна різь в оці, відчуття зволоження ока; погіршення здатності бачити в сутінках; незначні болі навколо очей.

Закритокутова глаукома - часто перебігає у вигляді нападів. Гострий приступ такої форми глаукоми має характерні ознаки: значне підвищення ВОТ (до 60-80 мм ртутного стовпа), сильний біль в оці, головний біль. Нерідко під час нападу може з`явитися нудота, блювання, загальна слабкість. Зір у хворому оці різко падає. Гострий приступ часто приймають за мігрень, зубний біль, гостре шлункове захворювання, менінгіт, грип, тому що хворий скаржиться на головний біль, нудоту, загальну слабкість, навіть не згадуючи про очі. У такому випадку він може залишитися без допомоги, настільки необхідної в перші години виникнення нападу.

Глаукома може бути вродженою. У цьому випадку у новонароджених дітей виявляється підвищений ВОТ, а в окремих випадках - збільшення розмірів очного яблука. Причиною цієї форми глаукоми є вроджені дефекти будови дренажного апарату очі. Якщо вони незначні, то захворювання може бути виявлено не відразу, а в дитячому або юнацькому віці.

Вторинна глаукома - виникає як наслідок інших очних захворювань (запальних, судинних, дистрофічних, пов`язаних із захворюваннями кришталика, травмами). Причиною підвищення ВОТ при вториннйі глаукомі є порушення відтоку внутрішньоочної рідини. Глаукома з нормальним або низьким внутрішньоочним тиском виникає внаслідок порушення кровопостачання ока, насамперед дренажного апарату і зорового нерва. При цій формі глаукоми зниження гостроти зору, звуження меж поля зору, розвиток атрофії зорового нерва відбувається на тлі нормального ВОТ.

Глаукома - не заразне захворювання. Як правило, вона виникає в обох очах, але не одночасно. У другому оці вона може проявитися через кілька місяців або років. Тільки фахівець може визначити, чи є у вас глаукома і в якій формі.

Рекомендації хворим на глаукому

Перш за все необхідно намагатися уникати будь-якого роду хвилювань, не перевтомлюватися. Сон має бути не менше 8 годин на добу. Треба уникати таких положень тіла, при яких відбувається приплив крові до голови (не рекомендують натирати і мити підлогу, працювати нахилившись, митися в гарячій лазні, переносити тяжкості тощо). Вживання рідини потрібно обмежити шістьма склянками на добу. Рекомендують молочно-рослинну дієту. Алкоголь і куріння забороняються. Протипоказані міцний чай і кава. Шкідливо перебувати у темних і затемнених приміщеннях, тому що при цьому розширюється зіниця і може підвищуватися внутрішньоочний тиск. Тому не слід захоплюватися кіно, комп`ютером і телевізором. Читання і ручна робота на близькій відстані від очей корисні, тому що при цьому звужується зіниця, що сприяє зниженню внутрішньоочного тиску. Хворому протипоказані деякі лікарські речовини, зокрема, атропін.

При відсутності ефекту від консервативного лікування хворому рекомендують антиглаукоматозну операцію. Такі операції зараз добре освоєні. На жаль, найчастіше звертаються хворі з уже запущеними формами глаукоми або повною сліпотою, і повернути їм зір, на жаль, вдається далеко не завжди.

Певні фізичні вправи дозволять поліпшити зір. У домашніх умовах можна рекомендувати таку схему занять: ходьба, рух руками і дихальні вправи, вправи для плечового поясу, для м`язів тулуба, ніг, самомасаж шиї та очей.

Для тренування зовнішніх м`язів ока слід в положенні сидячи при нерухомій голові повільно переводити погляд з підлоги на стелю і назад, потім справа наліво і назад. Повторити по 10-12 разів; робити кругові рухи очима в одному, потім в іншому напрямку - повторити 4-6 разів, часто моргати протягом 20 с.

Повторні зажмурювання очей на 3-5 сек, а також швидке моргання покращують кровообіг, легкі натискання на верхні повіки обох очей протягом 1-2 сек покращують циркуляцію внутрішньоочної рідини, що особливо важливо для профілактики глаукоми.

Поради щодо лікування і профілактики глаукоми

При проведенні лікування слід враховувати рівень артеріального тиску. Хворим на глаукому при низькому артеріальному тиску судинорозширювальні засоби призначати не рекомендується. Призначають аскорбінову кислоту (усередину по 0,1 г 3 рази на день протягом місяця).

Для попередження виникнення глаукоми і просто для збереження хорошого зору необхідне дотримання фізичної активності, гарне освітлення, правильний режим праці та відпочинку.

При старінні людини знижується здатність організму регулювати кровообіг під час зміни положення тіла. Це призводить до того, що при нахилі тулуба погіршується кровообіг в судинах ока і мозку, у людини може розвинутися непритомний стан. Необхідні у цьому випадку вправи, що сприяють тренуванні реакцій кровообігу, тобто повороти і нахили тулуба.

«Доза» таких вправ - стільки, скільки зможе людина виконати без напруги; доцільні повороти, обертання тулуба і голови. Разом з нахилами вони посилюють кровообіг у судинах хребетного стовпа і його зв`язкового апарату.

Навіть у віці старше 75 років під впливом спеціальних вправ на координацію удосконалюються точність і злагодженість рухів.

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