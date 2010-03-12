10 золотих правил для здорової спини
М`язи хребта тренуйте щодня
Проводячи цілий день за письмовим столом, ми піддаємо хребет величезним навантаженням. Людина, яка працює за комп`ютером, у середньому щоденно 80000 разів ударяє по клавішах. Це навантаження не тільки на м`язи кистей рук, але і на м`язи спини. 10 правил для здорової спини зарадять проблемам із хребтом.
1. Ти повинен рухатися.
2. Тримай спину прямо
3. Вправляйся в ходьбі в зігнутому (навпочіпки) положенні.
4. Не піднімай важких предметів.
5. Розподіляй вантаж і тримай його ближче до тулуба.
6. Уникай обертання в поперековому відділі хребта з одночасним нахилом вперед.
7. Не стій з випрямленими ногами.
8. У положенні лежачи зігни ноги.
9. Займайся спортом: плавання, біг, велосипед.
10. Тренуй щодня м`язи спини.