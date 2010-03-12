10 золотих правил для здорової спини

Проводячи цілий день за письмовим столом, ми піддаємо хребет величезним навантаженням. Людина, яка працює за комп`ютером, у середньому щоденно 80000 разів ударяє по клавішах. Це навантаження не тільки на м`язи кистей рук, але і на м`язи спини. 10 правил для здорової спини зарадять проблемам із хребтом.

1. Ти повинен рухатися.

2. Тримай спину прямо

3. Вправляйся в ходьбі в зігнутому (навпочіпки) положенні.

4. Не піднімай важких предметів.

5. Розподіляй вантаж і тримай його ближче до тулуба.

6. Уникай обертання в поперековому відділі хребта з одночасним нахилом вперед.

7. Не стій з випрямленими ногами.

8. У положенні лежачи зігни ноги.

9. Займайся спортом: плавання, біг, велосипед.

10. Тренуй щодня м`язи спини.