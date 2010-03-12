"Фальшиві" ракові клітини зривають дослідження

Результати десятків онкологічних досліджень можуть бути поставлені під сумнів, оскільки в експериментах використовувався невідповідний тип ракових клітин.

Клітинні лінії для досліджень поставлялися як зразки ракових пухлин стравоходу. Однак аналізи, проведені співробітниками Університетського медичного центру в Роттердамі, показали, що в клітинних культурах містилися фрагменти пухлин інших типів, включаючи рак легенів, шлунка й кишок.

Багато експериментальних досліджень раку проводяться на вирощених в лабораторії клітинних лініях. Це значить, що десятки робіт здійснюються на клітинах, спочатку отриманих від одного пацієнта. Нові лікарські препарати, як правило, тестуються на цих клітинних культурах, перед тим як будуть випробувані на людях.

Проблема «фальшивих» (забруднених) клітинних ліній не нова, і вчених вже неодноразово закликали ретельніше перевіряти, чи правильний сорт клітин вони використовують, перш ніж продовжувати експерименти. В іншому випадку є ризик того, що результати досліджень можуть виявитися помилковими.

Так і вийшло в останньому випадку: забруднені клітинні лінії раку стравоходу застосовувалися в стількох лабораторіях, що під загрозою виявилася розробка нових ліків. Наприклад, тепер вченим доведеться переглянути свої висновки про те, як препарат сорафеніб діє на пацієнтів, які страждають на рак стравоходу.

donbass.ua