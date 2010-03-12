Погода на вихідні: весна не поспішає

В суботу в Україні буде сніжно, температура коливатиметься від 12° морозу до 3° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 13 березня в Україні буде хмарно. В західних областях йтиме сніг та мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу; на решті території - невеликий сніг, на крайньому півдні - з дощем. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с, у Криму вдень окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі - 3-8° морозу, вдень - від 2° морозу до 3° тепла; у південній частині вночі - близько 0°, вдень - 1-6° тепла; на півдні Криму вночі - 3-5° тепла, вдень - 5-7°; на високогір`ї Карпат вночі - 7-12° морозу, вдень - 3-8° морозу.

У Київській області хмарно. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 3-8° морозу, вдень - від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві хмарно. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 3-5° морозу, вдень - близько 0°.