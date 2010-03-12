В Україні повністю заборонять рекламу пива?

Народний депутат України від БЮТ Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ виступає на підтримку законопроекту №1014-2 про обмеження реклами пива і закликає депутатів, яким не байдуже здоров`я нації, підписати звернення до Голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА з вимогою негайно розглянути даний законопроект на найближчому пленарному тижні.

Про це представник БЮТ повідомив кореспондентові УНІАН.

«Перш за все, необхідно, аби молодь не бачила реклами пива сотні разів упродовж дня. Із споживанням пива в Україні склалася нестерпна ситуація, і сама собою вона не поліпшиться. У ВР часто приймають політично необхідні закони, а закон про обмеження реклами пива політично необхідним не є. Якщо прирівняти пиво до алкоголю і заспокоїтися – нічого само собою не зміниться. Ми спостерігатимемо практично ту саму ситуацію», – вважає Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Депутат звертає увагу на те, що розповсюдження реклами пива і слабоалкогольних напоїв в Україні суперечить суті Закону України №1824-VI від 21 січня 2010 року про прирівнювання пива і слабкоалкогольних напоїв до алкогольних і про обмеження їх продажу і споживання, який набув чинності.

«Є суперечності між прийнятим законом і існуючою рекламою пива. Виходить, що реклама закликає до того, чого робити не можна», - наголосив Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Зокрема, народний депутат відзначає, що закон забороняє розпивання пива і слабоалкогольних напоїв у громадських місцях, а реклама – навпаки, культивує вживання цих напоїв серед молоді і стимулює вживати їх в парках, на вулиці, в лісі.

Д.ВЕТВИЦЬКИЙ повідомив, що має намір підписати звернення до Голови Верховної Ради В.ЛИТВИНА з вимогою розглянути законопроект №1014-2 про обмеження реклами пива, заручившись підтримкою фракції. За його словами, «БЮТ перебуває в опозиції до існуючої влади після підписання закону про зміну Регламенту, і тепер у БЮТ буде більше часу, щоб займатися розглядом соціально значущих законопроектів».

«Рекламу пива й інших алкогольних напоїв потрібно забороняти», – переконаний депутат.

У свою чергу на цілковитій забороні реклами алкоголю наполягає головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

«Де-юре, розпивання пива в громадських місцях заборонене. А на практиці цей закон масово порушується. Реклама продовжує привчати молодь розпивати алкоголь з екранів телевізорів, на постерах у метро.», – каже він.

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ наголошує, що законопроект №1014-2 вимагає розгляду ще з квітня 2008 року. За його словами, профільний комітет - Комітет ВР України з питань свободи слова та інформації - мав був розглянутий впродовж місяця, а «минуло вже майже 2 роки».

«Сьогодні порушено всі терміни розгляду – цей законопроект досі лежить без руху і, всупереч Регламенту Верховної Ради, не розглянутий на Комітеті з питань свободи слова й інформації. Водночас, коли реклама алкоголю, зокрема пиво, продовжує забирати життя українців», – відзначає громадський лідер.

Від імені «Форуму порятунку Києва» В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ закликає депутатів «приборкати пивну вакханалію» також шляхом введення ліцензій на продаж пива й слабоалкогольних напоїв.

Крім того, В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ пропонує збільшити штрафи за розпивання алкоголю (зокрема пива та слабоалкогольних напоїв) у громадських місцях. На його думку, такий штраф повинен становити 1020 грн. - 60 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян - замість нинішніх 17–85 грн.

«Низькі штрафи за порушення правил продажу пива в громадських місцях і розпивання цього напою не сприяють виконанню прийнятого закону про прирівнювання пива до алкогольних напоїв», – відзначив він.

На думку В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, ухвалення законопроекту №1014-2 буде підтвердженням курсу держави на оздоровлення і протверезіння суспільства.

Довідка УНІАН. Законопроект №1014-2 про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо реклами алкогольних напоїв і пива» (автори – народні депутати від БЮТ Микола ТОМЕНКО і Андрій ШЕВЧЕНКО), передбачає ефективніші обмеження щодо розміщення реклами алкогольних напоїв, пива й інших об`єктів інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої. Зокрема, законопроект пропонує розповсюдити на рекламу пива і напоїв, які проводяться на його основі, знаків товарів і послуг, під якими випускається пиво і напої, які виготовляються на його основі, обмеження, передбачені для реклами алкогольних напоїв і відповідних торгових марок.

Крім того, пропонується на годину (до 24 години) продовжити заборону реклами алкогольних напоїв на радіо і телебаченні, знаків для товарів і послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої.

Також пропонується заборонити спонсорство теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів і послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої.

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