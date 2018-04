Донорство нирки не скорочує життя донора

Американські учені з`ясували, що операція по пересадці нирки практично не впливає на тривалість життя донорів цього органу, повідомляє LiveScience. Звіт про дослідження групи фахівців під керівництвом Доррі Сегева (Dorry L. Segev) з Медичної школи Університету Джонса Хопкинса (The Johns Hopkins University School of Medicine) опублікований в Journal of the American Medical Association.

Дослідники вивчили більш як 80 тисяч пацієнтів, що стали донорами нирки з 1994 по 2009 рік. Одержану інформацію вони порівняли з медичними даними 9, 364 тисячі здорових людей, що не мали протипоказань до донорства вказаного органу.

За даними дослідження, 25 донорів нирки померли протягом 90 днів після трансплантації. Ризик смерті склав 3,1 випадку на десять тисяч пацієнтів, тоді як в контрольній групі цей показник склав лише 0,4 випадку.

Після п`яти років після трансплантації ризик смерті в обох групах порівнявся. Через 12 років після операції по пересадці нирки ризик смерті донорів склав 1,5 відсотка, а для представників контрольної групи цей показник склав 2,9 відсотка.

Крім того, учені виявили відмінності в тривалості життя серед різних груп донорів. Зокрема, ризик смерті донорів-чоловіків склав 5,1 випадку на десять тисяч чоловік, тоді як серед жінок було зафіксовано лише 1,7 летальних випадку на десять тисяч. Підвищений ризик смерті (7,6 на 10 000) також характерний для донорів нирки негроїдної раси. Серед білих і латиноамериканцев цей показник склав 2,6 і 2 випадки на десять тисяч пацієнтів відповідно.

medportal.ru