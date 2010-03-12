На Львівщині із сільської лікарні вкрали “швидку”
17:14, 12 березня 2010Країна
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І врізалися у дерево...
Вчора з території лікарні села Підбуж Дрогобицького району Львівщини невідомі викрали автомобіль “швидкої допомоги”.
Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС у Львівській області.
Правоохоронці виявили викрадений автомобіль «швидкої» увечері того ж дня на околиці одного з населених пунктів. Викрадачі залишили його після того, як, не впоравшись з керуванням, врізались у дерево.
Проводяться слідчо-оперативні заходи з метою встановлення осіб викрадачів.
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