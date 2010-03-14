Чим небезпечна комп'ютерна миша?

Що у вас зараз в правій руці? Комп`ютерна миша, чи не так? У нас теж. Але ж не всі знають, що використання миші небезпечне для здоров`я. Кисті, зап`ястя, лікті, плечі - все це через мишу може серйозно постраждати. І буде боляче.

Найвідомішим захворюванням, зв`язаним з використанням миші, клавіатури і навіть мобільника, є карпальный тунельний синдром (Carpal Tunnel Syndrome - CTS): оніміння, роздратування і набряк тканин, здавлення нерва, що може привести і до безсоння.

Доктор Кріс Дженсен (Chris Jensen) і його колеги з Національного інституту професійного здоров`я в Копенгагені (National Institute of Occupational Health - NIOH) відстежили роботу 3,5 тисяч співробітників 11 данських компаній.

Вони виявили, що проблеми з руками можуть виникнути у тих, хто використовує комп`ютери більш як 65% робочого часу.

Для тих же, хто працює за комп`ютером майже весь день, ризик виникнення "ручних" захворювань в чотири рази вищий, ніж у людей, хто також сидить за комп`ютером весь день, але мишкою орудує тільки 25% від всього часу.

"Проблема не тільки в миші, - переконаний доктор Дженсен. - Небезпека ще і у виконанні одних і тих же завдань". Він має на увазі одноманітні дії нашої руки при роботі з мишею.

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