На курортах Херсонщини через підтоплення скотомогильників може статися екологічне лихо

Внаслідок підтоплення ґрунтовими та затоплення поверхневими водами саркофагів скотомогильників, розташованих в курортних зонах Херсонської області, можуть виникнути екологічні проблеми та може бути зірваний туристичний сезон.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у справах преси та інформації, про це йшлося на спеціальній нараді, яку провів голова обласної державної адміністрації.

Зокрема, на нараді було повідомлено, що до ОДА звернулося Головне управління ветеринарної медицини в Херсонській області з вимогою терміново направити епідеміологічну комісію до Скадовського району щодо можливого виникнення екологічної проблеми, що нависла над цим районом у зв’язку із затопленням поверхневими і підтоплення ґрунтовими водами території дитячого табору «Червоні вітрила». За наявною в управління інформацією, на цій території в 50-х роках був розміщений скотомогильник сибірської язви, який у 1983 році був законсервований шляхом бетонування території.

У 2008 році однією з приватних фірм без відповідних дозволів за 20 метрів від саркофагу збудовано плавальний басейн і ряд інших розважальних об’єктів. Всі вимоги припинити будівництво було проігноровано, тому матеріали по цій справі було направлено до обласної прокуратури та УСБУ в області.

За даними ОДА це вже другий об’єкт в курортній частині області, який знаходиться в зоні відпочинку. Перший об’єкт - це саркофаг скотомогильника сибірської язви, що розташований у с. Залізний Порт.

Відповідно до вимог Державного інституту епідеміології і біології України, такі об’єкти знаходяться під постійним моніторингом ветеринарних та санітарно-епідеміологічних служб країни. На прилеглих до них територіях, в межах 50 м, заборонено здійснювати будь-яку діяльність з будівництва та активного відпочинку, а вся територія, включаючи охоронну зону, повинна бути огороджена.

Голова обласної державної адміністрації дав дорученням органам місцевого самоврядування, міському голові м.Скадовськ і сільському голові Новофедорівської сільської ради Голопристанського району у місячний термін здійснити екологічні заходи безпеки. Якщо вимоги розпорядчого документа будуть проігноровані, то відповідні дозволи на відкриття курортно-оздоровчого сезону 2010 року на даних територіях надані не будуть.