Стартував благодійний проект «Серце дитині»

У Сумах розпочався традиційний благодійний проект «Серце дитині» зі збору коштів для закупівлі медичного обладнання, який відбувається тут вже втретє.

Як передає кореспондент УНІАН, у Сумській міській раді повідомили, що цього року закуплене медичне обладнання буде передано обласному центру профілактики ВІЛ-інфекції та СНІДу, де перебувають на обліку діти, народжені від ВІЛ-інфікованих жінок.

Зокрема, на зібрані кошти планується закупити термосумку для транспортування аналізів крові дітей, дитячий тонометр, одноразові шпателі та суміші для вигодовування дітей замість грудного молока матері, оскільки грудне молоко – одна із рідин, що передає ВІЛ від ВІЛ-інфікованої матері до дитини.

Скриньки для збору коштів планується встановити у вищих навчальних закладах міста, аптеках та інших публічних місцях, таких як міська рада, обласна адміністрація, холах сесійних залів під час сесій, обласних управліннях СБУ, МВС тощо.