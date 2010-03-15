Вагітність переплутали з синдромом роздратованої кишки

Британка, яку лікарі лікували від синдрому роздратованої кишки протягом дев`яти місяців, дізналася про те, що насправді вагітна, за три години до пологів, пише Daily Mail.

21-річна Белінда Уейт (Belinda Waite) з Бемптона, графство Девон, в 2009 році звернулася в лікарню зі скаргами на дискомфорт в животі. Після обстеження їй поставили діагнози синдрому роздратованої кишки. Проте тривале лікування з періодичними прийомами у лікаря не принесло помітного поліпшення. У грудні британка знов поступила в лікарню з набряками кистей і стоп, які лікарі визнали проявами подагри або алергічної реакції.

Через дев`ять місяців (протягом яких Уейт неодноразово каталася на американських гірках і навіть була збита автомобілем), 6 лютого 2010 року жінка поступила в лікарню з різкими інтенсивними болями в животі. Провівши ряд досліджень, лікарі повідомили її, що вона знаходиться приблизно на третьому місяці вагітності, після чого відправили пацієнтку додому, порекомендувавши записатися на плановий прийом через тиждень.

Проте приблизно через три години Уейт народила вдома дівчинку вагою більше чотирьох кілограмів. Пологи прийняла бабуся новонародженої по батьківській лінії Сільвія Бойл (Sylvia Boyle).

Уейт повідомила журналістів, що іноді відчувала незвичайні рухи усередині живота, проте не могла допустити думки про вагітність, оскільки неодноразово була на обстеженні у лікаря.

Адміністрація локального підрозділу охорони здоров`я почала розслідування.

medportal.ru