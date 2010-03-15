Соснова кора знижує тиск

За оцінками, кожен десятий дорослий страждає від хвороб нирок. Однією з головних причин ниркових проблем є гіпертонія: хронічно високий артеріальний тиск ушкоджує капіляри нирок, які у свою чергу зачіпають здатність органу фільтрувати непотрібні речовини і видаляти надлишок рідини з організму.

Італійські учені D`Annunzio University встановили, що пікногенол, антиоксидантний екстракт з кори дерева французької морської сосни, запобігає порушенню роботи нирок, викликаному гіпертонією, а також знижує вміст в нирках сечових білків і покращує притік крові до органів. Лікарі стверджують, що пікногенол здатний не тільки знизити тиск, але і захистити нирки від дисфункції в результаті розвиненої гіпертонії.

Нефрологи вважають, що пікногенол може бути ефективним і натуральним лікувальним засобом відновлення роботи нирок при гіпертонії.

ami-tass.ru