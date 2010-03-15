Берлусконі знає як дожити 120 років

Прем`єр-міністр Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ розраховує дожити до 120 років.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, виступаючи в Мілані на святкуванні 90-річчя Дона Луїджі ВЕРЦА, засновника і почесного президента міської лікарні Сан-Раффаеле і ректора громадського Університету життя і здоров`я, прем`єр Італії висловив переконання, що проект продовження середньої тривалості життя до 120 років цілком реальний.

У ХIХ столітті, нагадав С.БЕРЛУСКОНІ, людина жила в середньому 23 роки, в перші роки ХХ століття цей термін становив уже 43 роки, а зараз цей показник досяг 80-річного рубежу: 81 рік для жінок і 79 років для чоловіків.

73-річний глава італійського уряду підкреслив, що проект "Довголіття" здійснимий з погляду наукових експериментів на клітинному рівні і з урахуванням коригування стилю життя. "Чим довше живе людина, тим більше хороших справ встигне зробити", - переконаний С.БЕРЛУСКОНІ, зазначає NEWSru.