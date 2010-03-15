Яйце - ідеальний сніданок

Американські учені назвали курячі яйця ідеальним для сніданку продуктом - вони не тільки багаті протеїном, але також містять антиоксиданти, селен, вітаміни D і B12. У цих корисних речовинах людський організм має потребу щодня.

Існує думка, що сирі яйця корисніші за варені. З одного боку, це так, оскільки при варінні руйнується багато вітамінів, зате варені яєчні білки стають набагато легшими для засвоєння.

Смажити яйця, звичайно, не варто. Вони достатньо жирні самі по собі, щоб ще і просочувати їх жиром додатково.

Яйця з коричневою і білою шкаралупою не розрізняються по корисності і вмісту різних речовин.

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