Північний схід США залишився без світла

Близько 500 тисяч будинків залишилися без світла в північно-східних і середньоатлантичних штатах США через сильні дощі, які продовжуються там другу добу підряд, повідомляє NEWSru.

Негода і сильний вітер, який досягав ураганних значень, викликали повені і збої в роботі аеропортів. Незважаючи на те, що вітер стих, дощі продовжуються на Атлантичному побережжі країни - від південно-східного штату Західна Вірджинія до штату Коннектикут на північному сході США.

За повідомленням американської національної метеослужби, в деяких прибережних районах випало до 15 мм опадів.

Влада не виключає подальших великих перебоїв авіасполучення в цьому регіоні.