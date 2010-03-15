Як не переїдати?

Бактерії, що мешкають в кишечнику, можуть провокувати зростання потреби в їжі і діабетичні порушення в організмі, що веде до ожиріння, пишуть американські учені в статті, опублікованій в журналі Science.

Ендрю Гевіртц з університету Еморі і його колеги вивчали мишей, у яких був відсутній ген, відповідальний за виробництво білка TLR5.

Експерименти дали несподіваний результат: генно-модифіковані миші були на 20% важчі і з`їдали приблизно на 10% більше їжі, ніж їх «звичайні» родичі. Крім того, миші, позбавлені білка TLR5, відрізнялися підвищеним кров`яним тиском і високим рівнем холестерину, повідомляє Росбізнесконсалтинг.

Коли модифікованих мишей обмежували в їжі, вони втрачали вагу, проте при цьому зберігали підвищену резистентність до інсуліну (причина діабету другого типу).

Таким чином, TLR5-дефіцитні миші демонстрували весь «набір» симптомів, який у людей веде до ожиріння, високого ризику серцево-судинних захворювань і діабету.

focus.ua