Перевір себе: симптоми глаукоми

Для глаукоми характерні три основні ознаки: підвищення внутрішньоочного тиску; звуження поля зору; зміна зорового нерва.

Щоб вчасно розпізнати глаукому важливо знати її симптоми і суб`єктивні відчуття хворого. Фахівці розрізняють кілька форм глаукоми.

Відкритокутова глаукома - найбільш поширена форма. Це особливо підступний різновид хвороби, при якому не спостерігається чітко виражених симптомів. Людина може ніяк не відчувати помірного підвищення ВОТ, яке вже згубно діє на зоровий нерв, що призводить до втрати зору.

На підвищення внутрішньоочного тиску можуть вказувати наступні ознаки: затуманення зору, поява "сітки" перед очима; наявність "веселкових кіл" при погляді на джерело світла (наприклад, на лампу, що світиться), відчуття дискомфорту в оці, відчуття важкості та напруження; незначна різь в оці, відчуття зволоження ока; погіршення здатності бачити в сутінках; незначні болі навколо очей.

Закритокутова глаукома - часто перебігає у вигляді нападів. Гострий приступ такої форми глаукоми має характерні ознаки: значне підвищення ВОТ (до 60-80 мм ртутного стовпа), сильний біль в оці, головний біль. Нерідко під час нападу може з`явитися нудота, блювання, загальна слабкість. Зір у хворому оці різко падає. Гострий приступ часто приймають за мігрень, зубний біль, гостре шлункове захворювання, менінгіт, грип, тому що хворий скаржиться на головний біль, нудоту, загальну слабкість, навіть не згадуючи про очі. У такому випадку він може залишитися без допомоги, настільки необхідної в перші години виникнення нападу.

Глаукома може бути вродженою. У цьому випадку у новонароджених дітей виявляється підвищений ВОТ, а в окремих випадках - збільшення розмірів очного яблука. Причиною цієї форми глаукоми є вроджені дефекти будови дренажного апарату очі. Якщо вони незначні, то захворювання може бути виявлено не відразу, а в дитячому або юнацькому віці.

Вторинна глаукома - виникає як наслідок інших очних захворювань (запальних, судинних, дистрофічних, пов`язаних із захворюваннями кришталика, травмами). Причиною підвищення ВОТ при вториннйі глаукомі є порушення відтоку внутрішньоочної рідини. Глаукома з нормальним або низьким внутрішньоочним тиском виникає внаслідок порушення кровопостачання ока, насамперед дренажного апарату і зорового нерва. При цій формі глаукоми зниження гостроти зору, звуження меж поля зору, розвиток атрофії зорового нерва відбувається на тлі нормального ВОТ.

Глаукома - не заразне захворювання. Як правило, вона виникає в обох очах, але не одночасно. У другому оці вона може проявитися через кілька місяців або років. Тільки фахівець може визначити, чи є у вас глаукома і в якій формі.