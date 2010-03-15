У Китаї - масовi отруєння свинцем

Китайська влада зафіксувала випадки масового отруєння населення свинцем. Відповідно до заяв влади країни, всього по допомогу, починаючи з минулого року, звернулися 94 особи, включаючи 88 дітей, передає Associated Press. Всі випадки отруєння, як повідомляється, були зафіксовані в низці сіл провінції Сичуань на південному заході КНР. Варто відзначити, що всі села, в яких були відзначені випадки отруєння, розташовані поблизу однієї з найбільших у країні фабрик з виробництва свинцю.

Після появи повідомлень про масові отруєння влада розпорядилася закрити фабрику в Сичуані до встановлення причин викиду металу. Крім того, близько 1,6 тис. людей, що проживають поблизу підприємства, були зобов`язані пройти медичне обстеження на предмет концентрації в їхніх організмах важких металів. На сьогоднішній день, як повідомляється, неперевіреними залишаються близько 740 осіб.

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