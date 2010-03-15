Що загрожує повненьким діткам

Діти, які страждають на ожиріння у віці 3 років, мають у крові підвищені рівні С-реактивного білка - маркера запалення, який вважається ранньою ознакою майбутніх хвороб серця, показало дослідження Університету Північної Кароліни / США /. Крім того, малюки із зайвою масою тіла відчувають збільшення рівнів двох інших маркерів запалення - співвідношення феритину і трансферину, а також абсолютну кількість нейтрофілів /ANC/.

Результати цього дослідження виявилися несподіванкою для вчених, оскільки вони не очікували настільки ранніх проявів маркерів запалення через дитяче ожиріння. Як кажуть лікарі, більшість дорослих розуміють шкоду зайвої ваги для себе, але не усвідомлюють небезпеку "милої" пухкості своїх малюків. Також багато батьків відчувають труднощі з визначенням ожиріння у маленької дитини.

Педіатри проаналізували дані про понад 16 тис. дітей у віці від року до 17 років, яких розподілили на чотири групи в залежності від індексу маси тіла. Згідно з медичною класифікацією, трирічні діти з вагою 15 кілограмів - у нормальній ваговій категорії, але з масою тіла 19 кілограмів будуть вважатися хворими на ожиріння.

Серед дітей з ожирінням ймовірність наявності С-реактивного білка в організмі зростала на 42%. Клініцисти роблять висновок, що надмірна вага в ранньому дитинстві призводить до внутрішнього запалення, зо спричинює розвиток в майбутньому серцево-судинних розладів. Медики підкреслюють, що через запальні процеси ушкодження кровоносних судин серця може початися вже в 3 роки, тому батьки повинні сприймати ожиріння в дитинстві як серйозну проблему здоров`я.

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