Перекинувся «Неоплан», що їхав з Києва в Буковель: є жертви (фото)

Сьогодні на вночі на 74 кілометрі автодороги Київ - Кам`янець-Подільський перекинувся автобус "Неоплан", що їхав з Києва в Буковель. У салоні знаходилася 21 людина. У районі села Кутище Любарського району Житомирської області водій автобуса не впорався з керуванням: на закругленні дороги він різко з`їхав в кювет і перекинувся.

- На місці аварії загинуло троє людей, - повідомляють в ДАІ. - 10 пасажирів одержали травми. Всіх їх доставили в Любарську центральну районну лікарню.

Зараз фахівці з`ясовують, що стало причиною трагедії. Не виключено, що водій автобуса з туристами не впорався з керуванням через снігопад.

КП в Украине