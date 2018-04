Житель Австралії став першою офіційною людиною без статі

Житель Австралії на ім`я Норрі Мей-УЕЛБІ (Norrie May-Welby) став першою людиною, чию стать у офіційних документах зазначено як невизначена (not specified), пише 15 березня британська The Daily Telegraph.

Н.МЕЙ-УЕЛБІ народився в Шотландії, передає Лента.ру. Його стать при народженні була чоловічою. У віці семи років він разом із батьками переїхав до Австралії. У віці 28 років, у 1990 році, Н.МЕЙ-УЕЛБІ було зроблено операцію зі зміни статі. Однак через деякий час після перетворення на жінку Н.МЕЙ-УЕЛБІ припинив приймати гормональні препарати, оскільки вважав, що жіноча стать йому теж не підходить.

Наразі Н.МЕЙ-УЕЛБІ 48 років, і він не вважає себе ні чоловіком, ні жінкою. З точки зору УЕЛБІ, будь-яке зазначення його статі в офіційних документах було б неприпустимою брехнею. В зв`язку з цим УЕЛБІ звернувся до влади австралійського штату Новий Південний Уельс із проханням внести відповідні зміни до його документів. Австралієць доповнив своє прохання довідками від лікарів, які не змогли визначити стать цієї людини, й влада пішла УЕЛБІ назустріч.

Наприкінці минулого року права не належати ні до чоловічої, ні до жіночої статі домоглися індійські євнухи. Проте, в офіційних документах вони мають стать, що зазначається як "інша" (other).