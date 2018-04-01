Здорове харчування дітей, або Що їдять відмінники

Причини поганої успішності ми звикли шукати де завгодно: у природжених здібностях дітей, їх характері, «порочних» схильностях типу ліні і відвертого нехлюйства. І заходи ми приймаємо відповідні: караємо, умовляємо, витрачаємо гроші на репетиторів. А тим часом, дитячі дієтологи стверджують: винуватцем поганих оцінок може бути... харчування школяра. Виявляється, головний мозок людини, що росте, до їжі дуже вимогливий. Мало того, що йому для нормальної життєдіяльності потрібно значно більше різних поживних речовин, ніж, наприклад, ниркам або печінці, так ще і якість їжі повинна бути особливою. Ось такий він вередун, мозок «вундеркінда», що росте.

У меню школяра обов`язково повинні входити:

Жирна морська риба (у ідеалі – лосось). Ці дари морів містять корисну для мозку кислоту омега-3. Її вживання покращує когнітивну функцію мозку.

Яйця. Жовтки містять холин – елемент, що поліпшує пам`ять.

Арахісове масло. Арахіс – прекрасне джерело вітаміну Е, який виконує роль антиоксиданту – захисника нервових мембран в мозку.

Цілісне зерно, що містить глюкозу і клітковину, а також вітаміни групи В. Глюкоза – «паливо» мозку, клітковина виконує роль регулювальника надходження глюкози в кров, вітаміни групи В живлять нервову систему. Вибираючи хлібо-булочні вироби, віддай перевагу випічці з невибіленого цілісного борошна.

Вівсянка – джерело вітамінів Е, В, цинку. У кожної дитини – свій рівень інтелекту, залежний від безлічі чинників. І дуже важливо мати можливість використовувати його у повній мірі. Допоможе цьому вівсянка.

Полуниця, чорниця, вишні, малина, ожина і ін. Учені стверджують, що полуниця і чорниця покращують пам`ять, а насіння в малині, полуниці, ожині і суниці багаті на омегу-3.

Боби. Квасоля, горох, нут (баранячий горох), чечевиця – все це більшість дітей їдять з небажанням, тому тобі доведеться проявити свої кулінарні здібності в повному об`ємі. Придумай або знайди в кулінарних книгах щось оригінальне. Адже ці продукти дуже багаті на складні вуглеводи, клітковину, вітаміни і мінерали.

Помідори, брокколі, баклажани, гарбуз, морква, шпинат, болгарський перець, кукурудза. Формуючи овочеве меню школяра, врахуй, що яскраво забарвлені овочі містять велику кількість антиоксидантів, які поновлюють пошкоджені клітки.

Молоко і йогурт – надійні постачальники вітамінів групи В, що забезпечують ріст мозкової тканини.

Нежирне м`ясо - джерело заліза і цинку. Без достатньої кількості цих мікроелементів когнітивна функція мозку може давати збої. Важливий нюанс: м`ясо бажано їсти разом з продуктами, що містять велику кількість вітаміну С, який підвищує засвоюваність заліза організмом.

Звичайно ж, далеко не всі вищеперелічені продукти діти їдять з бажанням (м`яко кажучи). Не варто псувати з дитиною стосунки, примушуючи її щодня їсти вівсянку. Прояви винахідливість і напечи, наприклад, оладків з вівсяного борошна. Або сирників. Дуже смачно у поєднанні з йогуртом або молоком.

Арахіс (якщо він не в шоколаді) діти теж їдять з небажанням. «Обдури» їх, замінивши звичайну соняшникову олію на арахісову. Цілком можливо, що свіжі булочки з цілісного зерна, присмачені арахісовим маслом, стануть улюбленою стравою твоєї дитини.

Існує і ще одна проблема: все-таки велику частину дня діти проводять в школі і годувати дитину «по-правильному» можна лише увечері (ранок не вважається, оскільки більшість дітей в цей час погоджуються їсти тільки найулюбленіші страва).

Давай дитині в школу правильні бутерброди: з рибою або яловичиною замість ковбаси. Що стосується овочів і фруктів, то коментарі тут, як мовиться, зайві. Літом все це їдять в необмежених кількостях, взимку переважно овочі і фрукти місцевого вирощування. Дуже добре зарекомендували себе свіжозаморожені овочеві і фруктові набори.

Лариса Воробйова

lady.tochka.net