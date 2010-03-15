Французька модель боротиметься у Києві зі СНІДом

Посол доброї волі Червоного Хреста Франції та всесвітньовідома модель Адріана КАРАМБЕ перебуватиме з візитом у Києві з 16 по 20 березня для підтримки проекту боротьби зі СНІДом.

Про це УНІАН повідомили у Посольстві Франції в Україні.

Проект по зменшенню шкоди та боротьбі зі СНІДом, у якому бере участь Червоний Хрест Франції у партнерстві з Червоним Хрестом України, існує з 2006 року. З часу його створення у чотирьох містах України (Чернівці, Київ, Мелітополь і Запоріжжя) було проведено низку терапевтичних та профілактичних заходів серед осіб, хворих на ВІЛ/СНІД, що дозволило ефективніше боротися з епідемією.

Медсестри Червоного Хреста, які постійно беруть участь у програмах підвищення професійної підготовки, допомагають запобігти погіршенню супутніх захворювань і поліпшують здоров’я та соціальні умови хворих.

Спочатку цей проект був розрахований на 18-місячний термін, але згодом його було подовжено до 2011 року і на сьогодні допомогу отримують понад 13 тисяч осіб на місяць. Аби забезпечити продовження роботи проекту, було вирішено влаштувати благодійну вечерю під патронатом посла Франції в Україні, яка б дозволила зібрати необхідні кошти.

У посольстві нагадали, що після вдалої кар`єри топ-моделі міжнародного рівня, участі у показах найвідоміших модельєрів світу А.КАРАМБЕ взяла на себе роль посла доброї волі Червоного Хреста Франції, яку успішно виконує протягом останніх десяти років. Сьогодні вона подорожує Францією та світом, аби донести до людей послання солідарності та гуманності по відношенню до найбільш вразливих верств населення.