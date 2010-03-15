Чернігівщина: кількість хворих на ВІЛ/СНІД зросла на 13%

У Чернігівській області кількість хворих на ВІЛ/СНІД за рік зросла на 13%, досягши майже 2 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання прес-клубу реформ повідомив головний лікар Обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом Микола ДЕЙКУН.

За його словами, на сьогодні в Чернігівській області офіційно зареєстровано 1942 ВІЛ-інфікованих, а хворих на СНІД - 198 осіб. "Це офіційна статистика. Для того, щоб дізнатися реальну цифру, треба помножити кількість інфікованих та хворих на 10", - підкреслив М.ДЕЙКУН.

Він наголосив, що рівень захворюваності на ВІЛ-інфекцію в Чернігівській області постійно зростає. Так, протягом 2009 року він збільшився на 13% у порівнянні з 2008 роком. Щодо районів області, то найбільше хворих зареєстровано в Талалаївському та Щорському районах, а також в містах Прилуки та Чернігів.

Упродовж минулого року на диспансерний облік взято 483 ВІЛ-інфікованих. Половина з них - 50,2% інфікувались через вживання ін’єкційних наркотиків, майже 40% інфікувалися статевим шляхом, решта - діти, народжені інфікованих матерів. ВІЛ-інфіковані – це переважно люди репродуктивного та працездатного віку – від 15 до 49 років, серед них 47% становлять жінки, 53% - чоловіки.

Окрему увагу М.ДЕЙКУН звернув на медичне обстеження з виявлення ВІЛ/СНІДу. Він зауважив, що його можна пройти в будь-якому медичному закладі області. Щороку на Чернігівщині медики обстежують близько 130 тис. жителів регіону. Так було і минулого року. З такої кількості обстежених 1362 людини виявилися ВІЛ-позитивними.