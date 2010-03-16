У Конгресі США - вирішальна битва за реформу охорони здоров'я

Вирішальна битва за реформу національної системи охорони здоров`я, від успіху якої залежить політичне майбутнє президента Барака Обами, має відбутися на цьому тижні у Конгресі США. Усвідомлюючи важливість моменту, Обама відклав на три дні свою поїздку у Guam, Австралію та Індонезію. За цей час він розраховує заручитися додатковою підтримкою в Конгресі. Білий дім заявляє про свою впевненість у перемозі, хоча, як зазначають місцеві спостерігачі, успіх зовсім не гарантований.

Спікер палати представників Ненсі Пелосі назвала майбутнє голосування історичним. Втім, республіканська опозиція, що звинувачує адміністрацію Обами у спробі "соціалізувати" медицину, так же впевнено пророкує його реформі провал.

Суть реформи полягає в тому, що президент пропонує забезпечити медичними страховками 31 млн незастрахованих американців, а також надати додаткові податкові пільги середньому класу та малому бізнесу. Для втілення програми в життя буде потрібно 10 років і близько 1 трлн дол.

Аналітики нагадують, що провал реформи охорони здоров`я, ініційованої в 1994 році адміністрацією Клінтона, коштував демократам втрати контролю над обома палатами Конгресу. У листопаді ж чекають проміжні вибори - будуть переобиратися цілком вся палата представників і третина сенату.

У США спроби реформи охорони здоров`я робилися неодноразово, ще з часів президента Теодора Рузвельта / 1901-1909 рр. /. Проте всі вони були безуспішними. Вважається, що США - єдина з індустріально розвинених держав світу, яка не запровадила у себе комплексну систему медичного забезпечення, що охоплює всіх громадян країни. У результаті понад 46 млн американців із загального числа населення в 300 млн чоловік не мають медичної страховки.

ami-tass.ru