У Хмельницькому збирають кошти для перинатального центру

У Хмельницькому оголошено проведення Всеукраїнської благодійної акції допомоги новонародженим дітям з різними вадами “Серце до серця”, у рамках якої планується зібрати кошти на обладнання для перинатального центру.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник міського голови Віктор БАЙДИЧ.

“Ми вже провели засідання оргкомітету. Метою проведення акції є збір коштів для закупівлі діагностичного обладнання для міського перинатального центру. Якщо залишаться кошти – також придбаємо обладнання в іншу лікувальну установу міста”, - зазначив він.

За його словами, у рамках акції минулого року на Хмельниччині було зібрано близько 60 тисяч гривень, у Хмельницькому – близько 15 тис. грн.

Довідка УНІАН. Акція проводиться вже протягом п`яти років. Започаткована вона в Польщі, і саме поляки запропонували її Україні.