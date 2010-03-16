Щодо екс-очільника МОЗ порушено кримінальну справу

Екс-очільника Міністерства охорони здоров`я Калінінградської області (Росія) Олену Клюйкову запідозрили в недбалості при проведенні держзакупівель медичного устаткування, повідомляє прес-служба регіонального СКП РФ. Щодо колишнього міністра порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 293 КК РФ (недбальство).

Восени 2009 року СКП РФ порушив кримінальну справу за фактом закупівлі комп`ютерного томографа для калінінградського диспансеру. За інформацією слідчих органів, оцінка вартості обладнання була сфальсифікована. Різниця між оціночною вартістю і фактичною ціною томографа склала близько 19 мільйонів рублів.

У ході розслідування кримінальної справи про шахрайство було встановлено, що цей злочин стало наслідком недбалості з боку Клюйковой. Зокрема, міністр не перевірила достовірність поданих документів про фактичну вартість томографа, в результаті чого обладнання було закуплено за завищеною ціною.

За інформацією СКП, щодо підозрюваної обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд і належній поведінці. У повідомленні зазначається, що звинувачення буде пред`явлено Клюйковой найближчим часом.

На початку березня 2010 глава міністерства охорони здоров`я Калінінградської області написала заяву з проханням звільнити її з займаної посади за власним бажанням. 9 березня губернатор регіону Георгій Боос підписав указ про відставку.

medportal.ru