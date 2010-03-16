Алкоголь спалює жир?

Спиртні напої вважаються чинником, що сприяє при регулярному вживанні формуванню надмірної ваги, оскільки є висококалорійним продуктом. Проте американські учені встановили, що помірне споживання червоного сухого вина жінками, навпаки, знижує ймовірність появи надмірної ваги.

У жінок, які вживають сухе червоне вино в помірних кількостях (а такими вважалися дози не більш як 300 мл вина в день), набір ваги з часом помітно нижчий, ніж у жінок, які утримувалися від прийому алкоголю взагалі. Учені вважають, що таке парадоксальне, на перший погляд, явище може бути пояснене також і тим, що жінки, що вживали вино, одночасно споживали помітно менше продуктів харчування. Таким чином, не дивлячись на достатньо високу калорійність вина, загальна добова калорійність всіх продуктів була все ж таки нижча, ніж у взагалі непитущих.

newspro.com.ua