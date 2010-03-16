У Чилі стався новий потужний землетрус

У Чилі у ніч на вівторок стався новий потужний землетрус магнітудою 6,7.

Повідомлень про жертви і руйнування поки не надходило. Загрози цунамі немає, передає Радіо «Свобода».

За даними Геологічної служби США, епіцентр підземних поштовхів знаходився на відстані 70 кілометрах від міста Консепсьон, яке найбільше потерпіло в результаті сильного землетрусу два тижні тому. Тоді загинули близько 500 осіб. Збитки від стихії оцінюються у розмірі 30 мільярдів доларів.