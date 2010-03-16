В Україні вперше проведено унікальну операцію на дитячому серці

Вперше в Україні спеціалісти Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова АМН України провели унікальну операцію на серці дитини, якій попередньо була трансплантована нирка від матері, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України.

Причиною, з якої маленький пацієнт потребував екстреної допомоги, виявився розвиток інфекційного ендокардиту після трансплантації нирки. Вогнище інфекції призводило до високої температури 39-40 С та утворення тромбу у правому передсерді. Враховуючи малий вік дитини (на момент госпіталізації хлопчику виповнився 1 рік 2 місяці) та проведену місяць тому трансплантацію нирки, керівництво Інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова АМН України звернулося за допомогою до колег-кардіохірургів.

Після ретельної підготовки та консультації з нефрологами група медиків на чолі з з першим заступником міністра охорони здоров`я України, професором, доктором медичних наук Василем Лазоришинцем провела операцію, після чого у дитини нормалізувалася температура, покращився стан і через тиждень хлопчика передали на доліковування у відділ трансплантації.

Слід зазначити, що у світі існує незначний досвід успішного хірургічного лікування інфекційного ендокардиту та його ускладнень у дітей. В той же час вони виявляються найбільш небезпечними та супроводжуються високим рівнем смертності.

ДОВІДКА. Інфекційний ендокардит ще досить недавно лікувався лише терапевтичним шляхом. Пацієнт отримував потужні антибіотики, проте лікування часто-густо ускладнювалося запаленням клапанів серця, серцевою недостатністю та закінчувалося смертю. Відтоді в Інституті серцево-судинної хірургії ім.. М.М.Амосова почали розробляти методи хірургічного лікування бактеріальних ендокардитів. Були винайдені спеціальні методи гіпертермії (лікування підвищеною температурою), інші хірургічні методики, за що у 2006 році Інститут отримав державну премію України. Серед розробників нових методів лікування в тому числі була група лікарів, яка виконувала операції у дітей