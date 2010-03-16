Чи піднімуть в Україні пенсійний вік?

Віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО обіцяє, що уряд зробить все можливе, щоб не піднімати пенсійний вік.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє “Українська правда”.

"Ми все зробимо, щоб не піднімати поки (пенсійний) вік", - зазначив віце-прем’єр.

"Зараз піднімати пенсійний вік жінкам – це останнє, що потрібно робити, і ми поки цього не плануємо. Але обмежити максимальний рівень пенсії 10-12 мінімальними можливо", - вважає С.ТІГІПКО.

На його думку. треба подивитися на пільговий вихід на пенсію. “У нас є люди, які в 40 років, в 38 років виходять на пенсію. Чи не зарано?", - заявив він.

Крім того, віце-прем’єр наголосив: "Ми ще не робили нормальні податки для нашого бізнесу, а після цього не питали серйозно з бізнесу, чому ви платите в конвертах".

"Зараз по-чесному поведемо. Змінимо, а після цього будемо жорстко питати. В тюрми хтось може сісти, якщо буде сплачувати в конвертах", - сказав С.ТІГІПКО.

Крім того, він заявив, уряду доведеться підвищити тарифи на газ та деякі комунальні послуги.

"Але це ми будемо робити переважно для багатих, для тих, хто може за це платити. Ми все зробимо, щоб найбідніші не постраждали", - заявив С.ТІГІПКО.

"Тарифи треба підняти, за них повинні платити багаті, і платити ціну реальну, а може й більшу. А ці гроші, які ми вилучимо з бюджету, треба давати бідним. Персонально", - додав віце-прем`єр.

Як повідомляли ЗМІ, в 2009 році для отримання кредиту МВФ уряд України нібито зобов`язався, зокрема, збільшити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років, для чоловіків - з 60 до 65 років.