Чим корисні баклажани

На Сході баклажан називаю «овочем довголіття». І є за що. Овоч неймовірно цілющий, успішно справляється з багатьма недугами, тому заслуговує першорядної уваги. Багатий мінеральний склад баклажана відразу включив його в список одного з найкорисніших овочів.

Вони пов`язані з кровотворною, протисклеротичною дією. Тому лікування баклажанами показане при ішемічній хворобі серця, набряках серцевого походження, серцево-судинній недостатності, а також при атеросклерозі, анемії і недокрів`ї, оскільки баклажан забезпечує істотне (до 50%) зниження рівня холестерину в крові.

Оскільки баклажан відмінне сечогінне і протинабрякове, як харчовий продукт він показаний при захворюванні печінки і нирок.

Стимулює діяльність кишечника, попереджає розвиток гнильних процесів, сприяє зниженню ваги. Тому баклажан показаний при поганій роботі кишечника. Також користь баклажана для кишечника пояснюється ще і тим, що він містить велику кількість баластних речовин. Ці речовини активно виводять холестерин, тому що зовсім не засвоюються і не всмоктуються організмом. Дієтологи з великою повагою відносяться до цього овоча, і серед них побутує думка, що користь баклажана з погляду зниження рівня холестерину більш значуща, ніж у багатьох ліків.

Увага: баклажани у жодному випадку не можна вживати в їжу при виразці шлунку і дванадцятипалої кишки у стадії загострення, при проносах, при пониженому вмісті цукру в крові. Шкідливі баклажани і при підвищеному рівні гемоглобіну.

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