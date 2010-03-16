У Чернігові німецька компанія збудує діалізний центр

У Чернігові розпочалася підготовка до будівництва діалізного центру, призначеного для лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю. Як повідомив заступник міського голови Олександр СЕРДЮК, медичний заклад збудують на території своєрідного "медичного містечка", що включає міські лікарні №2 і № 3 та пологовий будинок.

"Наразі тривають проектні роботи", - уточнив заступник міського голови. Головним проектувальником виступило чернігівське підприємство, субпідрядними – київські. Генеральним замовником будівництва буде комунальне підприємство "Чернігівбудінвест".

Діалізний центр у Чернігові буде зведено у рамках інвестиційного проекту німецької компанії "Фрезеніус Медікал Кер" (Fresenius Medical Care), яка у своїй власності має понад 2 тисячі клінік по всьому світу, у них лікуються понад 174 тисяч хворих із хронічною нирковою недостатністю.

За словами О.СЕРДЮКА, точна вартість інвестиційного проекту для Чернігова поки що невідома, оскільки документація лише розробляється, але інвестори прагнуть, щоб усі роботи виконувалися оперативно і у травні розпочалося будівництво, а у жовтні-листопаді центр зміг прийняти своїх перших пацієнтів. До речі, компанія минулого року відкрила діалізний центр у Черкасах, на реконструкцію будівлі та придбання сучасного обладнання було витрачено близько 6 млн. євро.

Директор ТОВ "Фрезеніус Медикал Кер Україна" Володимир ПОДВОРНИЙ заявив, що по завершенні будівництва приміщення для діалізного центру у Чернігові буде придбано найсучасніше обладнання, а також там працюватиме сучасна лабораторія. За попередніми даними, центр буде розрахований на обслуговування 100 хворих.

За офіційною статистикою, близько десяти відсотків українців мають ознаки хронічної ниркової недостатності. Частина з них потребує лікування методом гемодіалізу на апараті "штучна нирка". Завдяки замісній нирковій терапії життя хворих можна продовжити на 15-25 років.