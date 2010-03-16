В Італії заарештовано українку, яка задушила немовля

15 березня карабінери міста Пістоя (Італія) заарештували українку, Тетяну Г. за звинуваченням у вбивстві власної новонародженої дитини. Про це повідомляє газета Corriere della sera.

За інформацією видання, 42-річна жінка, що проживає у містечку Фюмальбо, провінція Модени, працює барменом в одному з барів міста Абетоне. Власне в цьому барі і сталася трагедія.

За словами українки, котра під час допиту повністю визнала свою провину, вона почулася зле і вийшла до приміщення роздягальні, де без сторонньої допомоги народила живого хлопчика вагою близько 3 кг. Жінка задушила дитину, засунувши їй до рота носовичок. Після цього, заховавши тіло дитини в сумку, вона попросила допомоги в співробітників бару, скаржачись на кровотечу. Машиною швидкої допомоги, жінка разом з сумкою, котру вона не випускала з рук, була доставлена до приймального відділення лікарні Абетоне, звідки була переведена до лікарні “Дель Чеппо” міста Пістоя.

Пізніше в лікарні карабінери знайшли в сумці тіло дитини.

На допиті жінка пояснила свій вчинок страхом втратити місце роботи і документи на перебування в Італії.

Тетяна Г. перебуває в Італії легально близько 10 років. Спочатку працювала по догляду за хворим у провінції Модени, а протягом останніх років - барменом у містечку Абетоне.

Разом з жінкою проживає її старша дитина, яка ходить до італійської початкової школи.

Заарештовану громадянку України помістили у в’язницю “Солліччяно” міста Флоренції. Правоохоронці продовжують розслідувати справу.