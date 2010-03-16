У шести областях обмежено проїзд дорогами

Через підвищення рівня води у річках обмежено проїзд дорогами місцевого значення у шести областях України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Зокрема, обмежено проїзд легкового автотранспорту дорогами місцевого значення у Волинській і Миколаївській областях. Закрито рух на двох дорогах у Луганській області і по одній - у Львівській і Полтавській областях. Також ускладнено проїзд у Дніпропетровській області.